Leilão de bens de Mandela gera controvérsia na África do Sul

Presentes de líderes mundiais, peças de roupa, um conjunto de aparelhos auditivos, desenhos feitos na prisão e um cartão de identificação – são estes alguns dos objectos que vão a leilão por iniciativa da filha mais velha de Nelson Mandela, apesar da contestação do Governo da África do Sul. Em causa está o facto de as autoridades sul-africanas considerarem que as peças são “património nacional”, não devendo ser adquiridas por privados.

A venda já havia sido tentada, pela primeira vez, em 2021, tendo tido rápida oposição do Governo sul-africano. Após um processo judicial movido pela Agência Sul-Africana de Recursos do Património (SAHRA), a iniciativa caiu por terra. Agora, um novo pedido de interdição do leilão foi recusado pelo Tribunal Superior da província de Gauteng, com a justificação de que não existem provas suficientes de que as peças em causa possam ser qualificadas como património nacional. A SAHRA já interpôs um recurso.

A Lei do Património da África do Sul está em vigor desde o ano 2000, tendo sido actualizada em 2019 com o objectivo de clarificar e definir o termo “objectos de património”. Nos documentos constantes do processo judicial em curso, a SAHRA defendeu que parte dos objectos integrantes das 70 peças a leilão são “objectos patrimoniais, ao abrigo da lei do Património e da Nação”, não podendo assim ser removidos do país, segundo cita o New York Times.

A tentativa de suspensão do leilão conta com o apoio do ministro do Desporto, Artes e Cultura. Zizi Kodwa afirmou que Nelson Mandela “é parte integrante da história da África do Sul”, cita a BBC.

Na lista dos objectos que vão a leilão estão uma raquete de ténis usada pelo líder da luta contra o apartheid enquanto estava na prisão, cartas pessoais e presentes de chefes de Estado internacionais – como um cobertor de lã com o traço da bandeira americana, oferecido por Obama. O documento de identificação, recebido por Mandela após ter sido libertado, vai a leilão com um valor de licitação inicial de 75 mil dólares, segundo estima a leiloeira Guernsey, sediada em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O leilão online está agendado para 22 de Fevereiro. Os lucros reverterão para a construção de um jardim memorial em homenagem a Nelson Mandela, perto do seu cemitério, de acordo com a filha mais velha do primeiro Presidente democraticamente eleito na África do Sul do pós-apartheid.