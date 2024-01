Alandroal prepara novo centro náutico no Alqueva

Um centro náutico vai ser criado este ano nas margens da albufeira do Alqueva, junto a Juromenha, no concelho de Alandroal (Évora), num investimento previsto na ordem de um milhão de euros.

O projecto, revelou à agência Lusa o presidente da Câmara de Alandroal, João Grilo, conta com um financiamento de 400 mil euros do Turismo de Portugal, no âmbito de uma candidatura do município, já aprovada, à Linha +Interior Turismo.

"Mas o investimento será, necessariamente, superior. Entre acessibilidades e estacionamento, zonas de lazer, espaços sanitários e balneários, estimamos que pode chegar a um milhão de euros", realçou.

Segundo o autarca, o projecto do novo centro náutico tem uma componente privada, já que o proprietário do local onde será construída a infra-estrutura vai desenvolver "a parte que corresponde ao restaurante e à animação turística".

Foto Uma das atracções do concelho no Alqueva, a Praia Fluvial das Azenhas D’El Rei CM ALandroal

"A partir do momento em que assinámos este contrato com o Turismo de Portugal [na passada sexta-feira], temos seis meses para lançar o procedimento do concurso para a execução da obra e a nossa perspectiva é cumprir esse prazo", sublinhou.

João Grilo frisou que este projecto "encaixa na estratégia de valorização das áreas recreativas e de lazer que estão junto ao Alqueva" no concelho de Alandroal e que estão previstas no plano de ordenamento da albufeira.

"Há três locais no concelho cujo plano de ordenamento permite que tenham desenvolvimento como áreas recreativas e de lazer", nomeadamente Azenhas d' el Rei, onde já existe um centro náutico e uma praia fluvial, e Águas Frias, para onde está também previsto projecto idêntico, além de Juromenha, referiu.

Aludindo às mais-valias deste tipo de equipamentos para o concelho, o presidente do município assinalou que estas valências "têm sido muito bem recebidas pelas populações locais e têm servido como um factor de atractividade para visitantes".

"O centro náutico da praia das Azenhas d'el Rei tem tido uma procura muito boa nos meses de verão e ajuda a que algumas pessoas acabem por adquirir primeira ou segunda residência na área de influência e também a que investimentos ligados ao alojamento e à restauração se sintam mais seguros", observou.

De acordo com o autarca, o projecto do centro náutico está igualmente enquadrado na estratégia de valorização de Juromenha.

Esta vila do concelho de Alandroal, destacou, "tem como projecto âncora a Fortaleza", cujas obras de restauro e conservação das muralhas, num investimento de cinco milhões de euros, "estão praticamente concluídas", ou seja, dentro de "dois a três meses".

"Juromenha tem esse projecto âncora, que se espera que, depois, tenha um projecto [no âmbito do programa] Revive no interior, com a instalação de uma unidade hoteleira", frisou João Grilo.

A Câmara de Alandroal pretende ainda abrir um centro de acolhimento ao visitante no edifício do antigo Posto da GNR e avançar com a requalificação de acessos e ruas da vila e com um projecto de loteamento municipal.

"A ideia é fazer todo o investimento público necessário para que privados e particulares que queiram investir nas diversas áreas de desenvolvimento possam ter condições para isso", acrescentou.

O projecto do centro náutico de Juromenha prevê a criação de ancoradouro, rampa para barcos, zona de lazer, instalações sanitárias, balneários, estacionamentos e acessos, restaurante e animação turística.