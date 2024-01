Feios, grossos e maus

Agora que o Chega se esforça para se tornar palatável aos gostos do eleitorado mais moderado, agora que deixou de falar dos ciganos ou da castração química de pedófilos, o que continua a fazer com que uma grande parte das pessoas se incomode com a sua mensagem e as suas propostas? Se o Chega se transformou num partido “normal”, de direita pura e dura, mas sem pôr em causa os direitos, liberdades e garantias da Constituição, por que razão há quem se arrepie com as projecções das sondagens e se assuste com a possibilidade de os seus dirigentes entrarem num governo?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt