PSD prepara cenário macroeconómico e reformas com núcleo duro de oito economistas

O momento em que a Aliança Democrática (AD) sentou à mesma mesa 17 economistas, entre os quais antigos ministros das Finanças sociais-democratas, foi o culminar de um trabalho que vem sendo desenvolvido há meses no PSD em articulação com um núcleo duro de oito especialistas, metade dos quais independentes. São estes oito elementos, coordenados por António Leitão Amaro, vice-presidente do partido, e por Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar, que estão a preparar o cenário macroeconómico e as propostas de reformas económicas que servirão de base às medidas do programa eleitoral da AD.

