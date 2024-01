Chega e Universidade Católica: a mesma luta contra a liberdade de imprensa

Um jornalista do Expresso foi retirado à força de um evento com o líder do Chega, organizado por estudantes da Universidade Católica Portuguesa, depois de ter sido autorizado a entrar. André Ventura diz que este "é o novo mundo" e que os jornalistas não podem vir como "virgens ofendidas".

