Jornalista do Expresso retirado à força de evento com André Ventura

Um jornalista do Expresso foi retirado à força de um evento com André Ventura, organizado por estudantes da Universidade Católica Portuguesa, depois de ter sido autorizado a entrar.

Um jornalista do Expresso foi retirado à força esta terça-feira, 16 de Janeiro, de um evento com o líder do Chega que foi organizado por associações de estudantes da Universidade Católica Portuguesa (UCP), em Lisboa. A informação é avançada numa notícia do próprio semanário, que condena a agressão ao jornalista que terá sido agarrado “pelos pés e pelos braços” por estudantes que não o queriam no evento.

A Associação Académica do Instituto de Estudos Políticos da UCP (AAIEP), uma das entidades responsáveis pelo evento, desmente a versão do jornal. Ao PÚBLICO, o presidente da AAIEP, João Vianna Dias, diz que o jornalista foi “​retirado”​ após vários pedidos para que saísse, uma vez que não era permitida a participação de profissionais de comunicação social. “Em nenhum momento existiu agressão”, insiste Vianna Dias.

O Expresso, porém, diz que o Chega tinha conhecimento da presença do jornalista, o qual não foi informado de que não poderia participar .

O PÚBLICO tentou contactar a assessoria de imprensa do Chega para mais informações, mas não obteve informação até à hora de publicação deste artigo.

Apesar de desmentir a existência de agressão, a AAIEP e a Associação Académica de Direito da UCP, que co-organizaram o evento, pedem desculpas pelo sucedido. Num email enviado à direcção do Expresso, partilhado com o PÚBLICO, as associações escrevem que repudiam o uso “excessivo de força no decorrer do evento Conversas Parlamentares” e pedem “as mais sentidas desculpas ao jornalista e ao jornal Expresso pelo sucedido”. A AAIEP sublinha a disponibilidade para qualquer esclarecimento.

A direcção do Expresso já avançou que vai tomar “as devidas acções, de forma a apurar responsabilidades”.

Versões contraditórias

A Associação Académica de Estudantes da Faculdade de Direito da UCP insiste que o jornalista “não foi agredido”​, mas sim “retirado”. Já o líder da AAIEP repetiu ao PÚBLICO que o jornalista “foi retirado”, sem avançar grandes detalhes.​

O Expresso descreve a situação como uma agressão, com o jornalista a ser agarrado “pelos pés e pelos braços”, obrigado a abandonar o equipamento de trabalho. Fora da sala, a intimidação terá continuado, parando apenas após a intervenção de um dos assessores de André Ventura, que devolveu o equipamento ao jornalista.

A autorização da presença de jornalistas também é um facto disputado em ambas as versões. O evento na UCP fazia parte de um ciclo de debates com vários líderes partidários, incluindo o líder do Chega, André Ventura.

O Expresso conta que o partido anunciou a participação numa nota enviada à comunicação social na segunda-feira, não havendo qualquer indicação de que a presença de jornalistas não seria bem-vinda. O PÚBLICO também recebeu algumas notas sobre estes debates, em particular a conversa com o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. No documento referente ao evento com a IL lê-se que o mesmo não é aberto à imprensa, “mas será possível questionar Rui Rocha sobre os temas em discussão ou outros que se considere pertinentes em função da agenda mediática”.

O Expresso nota, no entanto, que terá informado o Chega da sua presença. É um facto disputado por João Vianna Dias. De acordo com o líder da AAIEP, o Chega não tinha conhecimento da presença do jornalista do Expresso, que terá conseguido entrar durante a azáfama inicial.

O PÚBLICO não conseguiu confirmar a versão da AAIEP junto do Chega.

A direcção do Expresso manifesta o "inequívoco apoio ao seu jornalista, que foi impedido de realizar o seu trabalho livremente".