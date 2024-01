Carla Castro sai da Iniciativa Liberal

Deputada da IL diz que sai da Iniciativa Liberal com a consciência de dever cumprido na defesa das políticas liberais. Carla Castro abandona o partido no final da actual legislatura.

A deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, vai desfiliar-se do partido no final do seu mandato, quando terminar a actual legislatura na sequência das eleições legislativas de 10 de Março. É uma decisão tomada num contexto de progressivo afastamento em relação ao partido. “Cumprirei até ao fim o mandato para o qual fui eleita, que servi com honra e gosto. Após essa data, fecha-se um ciclo da minha vida e sairei também de membro da Iniciativa Liberal”, revelou ao PÚBLICO Carla Castro, frisando que se trata de “uma decisão reflectida e ponderada”.