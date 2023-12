Carla Castro pondera deixar a IL. Se sair, vão agudizar-se as divisões internas

Problemas com as listas de deputados estão a avolumar-se. Se a deputada bater com a porta, críticos da direcção preparam-se para constituir uma facção interna de oposição organizada.

A decisão da comissão executiva da Iniciativa Liberal de colocar a deputada Carla Castro em sétimo lugar na lista por Lisboa acendeu o rastilho da polémica que varre o partido há vários meses. E se, em Outubro, os críticos afastavam a ideia de se organizarem numa facção interna, agora, com as escolhas da direcção para as listas de deputados em alguns distritos, como Aveiro, Coimbra, Viseu, mas sobretudo Lisboa, evidenciam a divisão que existe no partido e que pode levar a novas saídas da IL, nomeadamente da própria deputada, adversária de Rui Rocha nas últimas eleições internas, que já anunciou estar a reequacionar o seu papel na vida política activa.