Sexta na TV: Elis, Balenciaga e mais Amor no Espectro

CINEMA

Assim Nasce Uma Estrela

Fox Life, 22h20

Ally sempre sonhou ser uma estrela da música. Um dia, conhece Jackson Maine, um cantor consagrado que reconhece o seu talento e que a quer ajudar. Acabam por viver uma grande história de amor. Mas, ao mesmo tempo que ela começa a atingir o estrelato e a emocionar multidões, Maine torna-se vítima da implacável máquina de criar e destruir vedetas.

Oscarizado pela canção Shallow, um drama musical dirigido por Bradley Cooper, na sua estreia em realização. É também argumentista e co-protagonista, ao lado de Lady Gaga.

Elis

RTP2, 22h54

Hugo Prata estreou-se na realização em cinema, em 2017, com este drama biográfico sobre Elis Regina (1945-1982), uma das maiores artistas do Brasil. Com Andreia Horta como protagonista, o filme conta ainda com Caco Ciocler, Lúcio Mauro Filho, Júlio Andrade e Zé Carlos Machado, entre outros.

A Hora dos Lobos

RTP1, 23h52

Maria João Luís filma um argumento de Mário Cunha inspirado em Alcateia, o segundo romance de Carlos de Oliveira. Mariana Monteiro, João Nunes Monteiro e Vítor Correia ocupam os papéis principais da “história de um pescador, um homicídio e um destino improvável, tendo como pano de fundo Cantanhede dos anos 1940”, descreve a RTP.

Almeno Gonçalves, Paulo Manso, Lucinda Loureiro, Graciano Dias, Hélder Agapito, Pedro Moldão, António Fonseca, Silvia Figueiredo, Vítor Oliveira e Sérgio Gomes juntam-se ao elenco.

Ex Machina

AMC, 00h04

Alex Garland, o autor do romance A Praia, estreou-se na realização, em 2014, com este filme de ficção científica, oscarizado pelos efeitos visuais. Caleb (Domhnall Gleeson), programador numa importante empresa de internet, é premiado com uma semana no refúgio privado do director (Oscar Isaac). Quando lá chega, percebe que está ali como cobaia.

A sua função é interagir com um robô de última geração que consegue agir, sentir e expressar-se. Chama-se Ava (Alicia Vikander) e está dentro do corpo de uma sedutora figura feminina. Apesar de saber que não passa de uma máquina, Caleb começa a sentir-se ligado a ela.

SÉRIE

Cristóbal Balenciaga

Disney+, streaming

Estreia-se uma série biográfica sobre Cristóbal Balenciaga (1895-1972), criador de uma das mais importantes casas de alta-costura. Nascido no País Pasco, filho de um pescador e de uma costureira, sonhava vingar na moda e conseguiu-o com a marca que fundou, em 1919, em San Sebastián. Vestiria a realeza e as maiores estrelas da época, e viria a tornar-se um mestre absoluto para vultos como Chanel, Dior ou Givenchy.

Nesta série original da Disney+, protagonizada por Alberto San Juan e criada por Aitor Arregi, Jon Garaño e Jose Mari Goenaga, apanhamo-lo em 1937, no primeiro desfile em Paris, para onde se muda quando a Guerra Civil o obriga a fechar portas em Espanha – e onde se elevará ao estatuto de um dos mais icónicos e revolucionários designers de moda de sempre.

DOCU-REALITY

Amor no Espectro

Netflix, streaming

Estreia-se a segunda temporada da versão norte-americana da produção original australiana que conquistou Emmys e outros prémios pela forma como aborda a vida romântica de pessoas no espectro do autismo.

Assumindo o formato de reality show, segue um grupo de jovens adultos que estão determinados a encontrar as suas almas gémeas. Contam com o apoio de uma equipa que lhes recomenda potenciais parceiros e lhes vai dando dicas práticas de socialização para os primeiros encontros. Nos novos episódios reencontramos caras conhecidas e conhecemos alguns estreantes.

DOCUMENTÁRIO

Fellinopolis - O Mundo de Federico Fellini

TVCine Edition, 10h55

As opiniões, o imaginário e o processo criativo de Federico Fellini desvendam-se no documentário que Silvia Giulietti realizou em 2020. A matéria-prima é um conjunto de gravações feitas à socapa por Ferruccio Castronuovo nos bastidores e sets dos filmes do cineasta, entre 1976 e 1986. Também inclui testemunhos de colaboradores que o conheceram bem, como Lina Wertmüller, Nicola Piovani, Dante Ferretti, Maurizio Millenotti, Norma Giacchero ou o próprio Castronuovo.