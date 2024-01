O Gajo e Ricardo Vignini, duas violas que foram de Jangada até à Terra Livre

Quem escutou o mais recente álbum de João Morais (O Gajo), Não Lugar, já os ouvira a tocar juntos, no tema Jangada. Agora, chega esta sexta-feira às plataformas digitais um novo álbum, Terra Livre, onde a viola campaniça de O Gajo e a viola caipira de Ricardo Vignini são as protagonistas São nove temas instrumentais resultantes de um trabalho intenso, à distância, entre os dois músicos, que só se conheceram pessoalmente quando O Gajo rumou ao Brasil para apresentar com Vignini, ao vivo, este trabalho conjunto. Há um registo no YouTube do concerto no Red Star, em São Paulo. Em Portugal, estão marcados concertos para Fevereiro em Lisboa (CCB, dia 2), Braga (Centro Juventude, dia 3) e Coimbra (Salão Brazil, dia 4).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt