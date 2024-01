Vacinação contra a gripe e covid-19: quem pode ser vacinado? E onde?

A vacinação contra a gripe foi alargada a pessoas com mais de 50 anos, mas pode vir a incluir também uma faixa etária inferior. O PÚBLICO preparou um guia para que não se perca entre as mudanças.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) alargou, no início desta semana, a indicação para a vacinação contra a gripe às pessoas a partir dos 50 anos, conforme anunciado pelo ministro da Saúde na última sexta-feira. Já nesta terça-feira a directora-geral da saúde admitiu que o alargamento da vacinação para a gripe pode ainda vir a incluir uma faixa etária inferior à dos 50-59 anos, tendo em conta a disponibilidade de vacinas após a vacinação do grupo prioritário, ou seja, as pessoas com mais de 60 anos. Com base na informação que consta do Portal do SNS24, actualizada na segunda-feira, o PÚBLICO preparou a seguinte lista com perguntas e respostas:

Porque devo ser vacinado contra a gripe e covid-19?

As vacinas contra gripe e contra a covid-19 têm o objectivo de reduzir do risco de doença grave, hospitalização e morte por infecção. A Campanha de Vacinação Sazonal Outono-Inverno 2023-2024 surge para incentivar a população mais vulnerável a vacinar-se nas estações em que estas infecções são mais comuns.

A vacinação sazonal contra a gripe e covid-19 é gratuita?

Sim. A vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19 é gratuita para a população mais vulnerável. No caso da vacinação contra a gripe incluem-se neste grupo: pessoas com 60 ou mais anos; pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos, que queiram ser vacinadas após ponderação individual de benefício-risco; pessoas com mais de seis meses e residentes ou internados por períodos prolongados em lares ou instituições prestadoras de cuidados de saúde e com determinadas doenças crónicas e condições; grávidas; profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde (incluindo estudantes em estágios clínicos), bombeiros com contacto directo com pessoas idosas, profissionais de estabelecimentos prisionais e profissionais em contacto com residentes ou internados por períodos prolongados em instituições prestadoras de cuidados de saúde.

Já a vacinação contra a covid-19 destina-se a: pessoas com 60 ou mais anos; pessoas com idade entre os 18 e os 59 anos, que queiram ser vacinadas também após ponderação individual de benefício-risco; pessoas com idade entre os 5 e os 59 anos e com doenças de risco; grávidas; profissionais e residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, instituições similares, Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e estabelecimentos prisionais; profissionais dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços prestadores de cuidados de saúde, estudantes em estágio clínico, e bombeiros envolvidos no transporte de doentes, prestadores de cuidados a pessoas dependentes.

A vacina da gripe é recomendada a outros grupos?

Segundo a norma da DGS, independentemente da gratuitidade, a vacinação contra a gripe é ainda recomendada a coabitantes e prestadores de cuidados de pessoas de alto risco que não possam ser vacinadas; coabitantes e prestadores de cuidados a crianças cuja idade não permita a vacinação (menos de seis meses) e que tenham risco elevado de desenvolver complicações; e profissionais de infantários, creches e equiparados.

Onde posso ser vacinado?

A vacinação pode ser feita nos Agrupamentos de Centros de Saúde / Unidades Locais de Saúde e centros hospitalares, nas farmácias aderentes à campanha de vacinação sazonal (localizador de farmácias), noutros locais de vacinação fora das unidades de cuidados de saúde (domicílio, Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho/Saúde Ocupacional dos estabelecimentos de saúde ou ERPI, estabelecimentos prisionais).

Quem pode ir a uma farmácia para ser vacinado?

De acordo com a norma da DGS, são elegíveis para a administração de ambas as vacinas na farmácia comunitária de forma gratuita todas as pessoas com idade igual ou superior a 50 anos (gripe) e 18 anos (covid-19) e sem registo de reacção adversa grave ou hipersensibilidade a nenhuma das vacinas e que, no que se refere à vacinação covid-19, tenham recebido antes uma vacina de tecnologia de mRNA (ou seja, as comercializadas pelos laboratórios Pfizer ou Moderna).

Preciso de receita médica?

Não, para a vacinação na farmácia não é necessária receita médica. Terá, contudo, de apresentar o Cartão do Cidadão.

Em que farmácias posso ser vacinado?

A vacinação contra a gripe e/ou covid-19 está disponível em todas as farmácias aderentes à campanha. Pode consultar a listagem das farmácias aderentes no localizador de farmácias ou perguntar na sua farmácia habitual ou mais próxima.

Preciso de agendamento? Como o posso fazer?

O agendamento não é obrigatório, mas é recomendado.

Pode agendar a vacinação sazonal contra a covid-19 e/ou gripe através da plataforma de agendamento das farmácias portuguesas. Neste caso, receberá um SMS de confirmação, 24h antes da data agendada. Se a sua farmácia não tiver disponível esta opção, poderá agendar directamente ao balcão ou por telefone.

Posso vacinar-me ao mesmo tempo contra a covid-19 e contra a gripe?

Sim. A administração de ambas as vacinas pode ser simultânea, não sendo necessário respeitar qualquer intervalo de tempo. Pode, no entanto, optar por lhe ser administrada uma vacina e, algum tempo depois, a outra, sem necessidade de respeitar qualquer intervalo específico no caso particular destas duas vacinas.

Posso optar apenas por uma das vacinas?

Sim. A administração das duas vacinas é altamente recomendada, no entanto, pode optar por vacinar-se apenas contra a gripe ou contra a covid-19.

Foi-me administrada uma vacina diferente destas recentemente. Tenho de esperar para vacinar-me contra a gripe ou covid-19?

Em relação à vacina contra a gripe, não é necessário respeitar qualquer intervalo entre administrações, desde que não existam contra-indicações ou precauções que impeçam a vacinação.

Em relação à vacina contra a covid-19, até à data, as recomendações referem que deve ser respeitado um intervalo de, pelo menos, duas semanas em relação à administração de outras vacinas, após o qual pode fazer-se a administração, desde que não haja nenhuma contra-indicação ou precaução que o impeça.

Como é que a farmácia sabe se posso ser vacinado contra a covid-19?

No momento da vacinação, o farmacêutico verifica se existe alguma contra-indicação ou precaução de utilização da vacina, além de consultar o boletim de vacinas electrónico, de forma a garantir a sua elegibilidade para a vacinação.

Em que situações devo adiar a vacinação contra a covid-19?

Deve adiar a vacinação nas seguintes situações: se tiver sintomas de covid-19: tosse recente ou com agravamento do padrão habitual, ou febre igual ou superior a 38,0°C, ou falta de ar/dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; se teve covid-19 recentemente: deve ser respeitado um intervalo de tempo de quatro a seis meses (mínimo de três meses) entre o diagnóstico e a dose de reforço sazonal; se contactou recentemente com um caso confirmado: se o contacto ocorreu há menos de duas a três semanas, deve realizar um teste rápido para despiste de covid-19.

Nunca fiz a vacina da covid-19. Posso vacinar-me agora numa farmácia?

A recomendação do SNS24 é para que fale com o seu médico ou que se dirija ao centro de saúde.

Fiz um reforço da vacina contra a covid-19 no ano passado. Preciso de ser vacinado outra vez?

Recomenda-se que sim, dado que esta vacina está adaptada de forma a proteger contra as estirpes actualmente em circulação.

As vacinas são registadas no boletim de vacinas?

Sim. Os dados da vacinação ficam disponíveis no boletim de vacinas e podem ser consultados através do Portal do SNS 24 ou da App SNS 24.

Fonte: Portal SNS24