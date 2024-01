Ricardo Salgado e primo acusados de causarem prejuízo de 5,5 milhões ao Estado

O antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, e o primo Manuel Fernando Espírito Santo Silva foram acusados de fraude fiscal qualificada num novo processo-crime que integra o chamado Universo Espírito Santo.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) através de uma nota, onde se dá conta que os dois arguidos terão causado um prejuízo de 5,5 milhões de euros aos cofres do Estado português.

O comunicado refere que é esse o valor do pedido de indemnização que o Ministério Público apresentou no despacho final deste inquérito aberto em 2021 e que resultou de uma certidão do processo principal do BES, que se encontra a aguardar julgamento. Neste novo caso, o antigo banqueiro com 79 anos foi acusado de dois crimes de fraude fiscal qualificada, um dos quais em co-autoria com Manuel Fernando Espírito Santo Silva.

"Os factos constantes da acusação reconduzem-se à auto atribuição de honorários, através de entidades não residentes pertencentes ao Grupo Espírito Santo [GES], mormente a Espírito Santo International, SA, ou seja, com recurso ao que foi comummente conhecido por saco azul do GES", lê-se na nota.​

Contactado pelo PÚBLICO, o advogado do antigo banqueiro, Francisco Proença de Carvalho, disse que não vai comentar a nova acusação.

Tanto Ricardo Salgado como Manuel Fernando Espírito Santo Silva vão ser julgados no processo principal do BES. Nesse caso, o antigo líder do BES responde por 65 crime, entre os quais um de associação criminosa, 29 crimes de burla qualificada e 12 de corrupção activa no sector privado.

Já Manuel Fernando, que encabeçava outro ramo da família Espírito Santo e ocupou várias posições no GES, vai ser julgado por oito crimes de burla qualificada no caso principal, cujo arranque foi marcado esta semana para 28 de Maio.