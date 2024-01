Início do julgamento do caso BES marcado para 28 de Maio

Quase dez anos após o colapso do BES, Ricardo Salgado e outros 18 acusados no processo que apura responsabilidades criminais na queda do império Espírito Santo, deverão começar a ser julgados. É pelo menos essa a vontade da juíza Helena Susano, do Juízo Central Criminal de Lisboa, que marcou para 28 de Maio o arranque do julgamento, em que o antigo banqueiro vai responder por 65 crimes.

