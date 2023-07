Ricardo Salgado vai a julgamento no caso BES

Decisão instrutória está a ser lida no Campus da Justiça, em Lisboa, nove anos após colapso do grupo da família Espírito Santo

Ricardo Salgado, histórico presidente do Banco Espírito Santo (BES), vai ser julgado no processo principal sobre a queda do grupo BES/GES, assim como os outros arguidos do caso, nos exactos termos da acusação deduzida pelo Ministério Público há três anos.

A decisão instrutória está a ser lida neste momento pelo juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, Pedro Santos Correia, no Campus da Justiça, em Lisboa.

Pedro Santos Correia entrou na sala às 14h30 e dois minutos depois já estava a interromper a sessão. Assim que começou a falar, o advogado do arguido Alexandre Cadosch, Tiago Rodrigues Bastos, pediu para colocar uma questão: alegou que o cliente, um ex-quadro do GES que presidiu à Eurofin, residente na Suíça, não foi notificado para a diligência desta segunda-feira. Parecendo surpreendido, o juiz disse que “para já não temos autos”. E tomou uma decisão: “Temos que interromper para clarificar”. E de seguida saiu da sala para confirmar.

O juiz acabou por regressar às 15h05 para informar que decidiu seguir com a leitura da decisão, por considerar que o arguido tinha sido efectivamente notificado, realçando igualmente Cadosch estava representado pelo seu mandatário. Por outro lado, Pedro Santos Correia justificou ser preciso ter em conta outros interesses, como a longevidade dos autos.

Não seria a primeira vez que o tribunal se via obrigado a adiar diligências devido à falta de notificação de arguidos. O mesmo aconteceu no início do debate instrutório, uma espécie de alegações finais desta fase, em Abril passado. Cadosch foi novamente um dos que não foi notificado. Nessa altura, a falha repetiu-se com outros dois clientes de Rodrigues Bastos, Michel Creton e a sociedade Eurofin, todos residentes na Suíça.

À entrada do tribunal tinha havido outro tipo de incidentes. Mal os dois advogados de Salgado, Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce, chegaram, as dezenas de lesados que se encontravam no local aproximaram-se.

E logo que Proença terminou de falar aos jornalistas, algumas das vítimas começaram a abordar os mandatários. Uma senhora levava um papel na mão, para mostrar o que tinha perdido nos investimentos ruinosos no BES/GES. E à medida que os advogados tentavam avançar em direcção ao edifício A do Campus da Justiça, duas lesadas chamaram-lhes “ladrões”, dizendo que defendiam “ladrões” e que eles próprios eram “ladroes”.

“Eles estão cheio e nós aqui a cair aos bocados. Ladrões!”, gritava uma das vítimas.

Antes, Francisco Proença de Carvalho, defendeu que Salgado "enquanto se pôde defender procurou sempre dar explicações para que se demonstrasse com factos e objectividade todo o percurso que levou ao que aconteceu no BES". E acrescentou: "Muitos dos lesados entendem perfeitamente que os poderes públicos agiram muito mal no respeito a este Banco Espírito Santo. Nove anos depois, todos, com alguma objectividade e distanciamento, conseguimos perceber o que se passou e infelizmente os tribunais portugueses tendem a centralizar numa só pessoa …e num conjunto de pessoas o que aconteceu. E isso não é verdade".

Ricardo Salgado é o principal arguido deste caso. O Ministério Público considera que foi ele quem liderou as actividades criminosas dentro do BES e do grupo familiar. Estava acusado de 65 crimes — um de associação criminosa, mais de duas dezenas por burla qualificada, 12 de corrupção activa, nove de falsificação de documento, sete de branqueamento de capitais, cinco de infidelidade e dois de manipulação de mercado.

Uma das linhas de investigação centrou-se nas operações de concessão de crédito que o BES deu a entidades do GES. O Ministério Público considerou que Ricardo Salgado liderou o BES de forma autocrática – comprando o apoio de outros funcionários do BES e do GES — para se apropriar “de património de terceiros no âmbito do negócio financeiro” do GES, fazendo “circular dívida das entidades não financeiras”.

Durante o debate instrutório, o mandatário do BES em Liquidação (o banco “mau”), exibiu imagens manuscritas de Salgado, perícias da sua agenda, documentos de contabilidades, transcrições de conversas com funcionários do BES e emails usados como prova do envolvimento do então banqueiro na falsificação das contas da Espírito Santo Internacional (ESI), a holding de topo do GES para o ramo financeiro e não financeiro.

O inquérito à queda do BES/GES durou seis anos: nasceu no Verão de 2014, quando foi decidida a resolução ao banco, e terminou em Julho de 2020, com a dedução da acusação.

Os prejuízos e o produto de crimes alegadamente causados pelas actividades criminosas investigadas rondam os 11.800 milhões de euros, calcula o Ministério Público.