Grupo Impala com trabalhadores que têm salários e subsídios de Natal em atraso

Há pelo menos 90 trabalhadores do Grupo Impala que ainda não receberam parte do subsídio de Natal e outros tantos com salários em atraso, segundo relevou ao Expresso Isabel Alves, advogada que defende alguns trabalhadores nos processos laborais contra o grupo.

“Nas empresas afectas à actividade jornalística, existem cerca de 90 trabalhadores com 50% do subsídio de Natal em atraso. Nas actividades de hotelaria e outras de apoio, 40 a 50 trabalhadores têm metade do vencimento de Dezembro em atraso", confirmou o grupo em resposta ao semanário.

A advogada dos trabalhadores do grupo que detém títulos como a Nova Gente, Maria, Ana e TV 7 Dias refere que "os salários em atraso são uma assinatura da empresa" e que alguns dos "erros e injustiças de que tinham sido alvo os jornalistas do grupo" estão a ser repetidos na Global Media. "Pelo menos desde 2011 que há despedimentos e salários em atraso na Impala. Sinto um amargo de boca enquanto cidadã", apontou.

Em Março do ano passado, Jacques Rodrigues, o proprietário do grupo, foi detido pela Polícia Judiciária, que realizou buscas na sede. Em causa estará uma fraude com montantes avultados. O empresário, com mais de 80 anos, é suspeito de crimes de corrupção, fraude e insolvência dolosa relacionada com as sociedades de que era dono.

No Global Media Group (GMG), uma parte dos trabalhadores ainda não recebeu até agora o salário de Dezembro, segundo disse na segunda-feira o Sindicato dos Jornalistas (SJ), indicando que vai pedir a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (​ACT) por causa desta questão.

"Quase uma semana depois de José Paulo Fafe, presidente da CE, ter dito, na Assembleia da República, que ia tentar pagar os salários em atraso até segunda ou terça-feira, os trabalhadores da Global Notícias, empresa do Global Media Group que engloba o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, várias revistas e o desportivo O Jogo, continuam sem receber o salário de Dezembro, a que acresce a falta do subsídio de Natal, em mora desde 7 de Dezembro e sem qualquer explicação também", lamentou o sindicato.