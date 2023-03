Dono do grupo Impala detido pela PJ por corrupção e fraude

Jacques Rodrigues, o proprietário do grupo Impala, foi detido na manhã desta quinta-feira pela Polícia Judiciária, noticiou a CNN Portugal e confirmou o PÚBLICO. Inspectores da Judiciária continuam neste momento a realizar buscas na sede daquele grupo de comunicação que é dono de títulos da imprensa escrita como as revistas “Nova Gente”, “Maria” e “TV 7 Dias”.

Em causa estará uma fraude com montantes avultados. O empresário, com mais de 80 anos, é suspeito de crimes de corrupção, fraude e insolvência dolosa relacionada com as sociedades de que era dono. Entre dívidas a credores, entre eles trabalhadores do grupo e Estado, estará em causa um valor que pode chegar aos 100 milhões, segundo a CNN.

Uma queixa-crime apresentada por um antigo trabalhador deu origem a esta investigação da PJ, confirmou fonte policial ao PÚBLICO.