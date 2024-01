TAP: Costa e Medina “tramam” Pedro Nuno Santos?

A análise política diária está no podcast Soundbite.

O vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, considera que a contestação da TAP no processo que a opõe à ex-CEO mostra que a imagem de "fazedor" de Pedro Nuno Santos, enquanto ministro que tutelou empresa, resulta em "recuos, facturas pesadas para os portugueses e em processos judiciais".

