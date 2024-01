Bobi perde o título de cão mais velho do mundo

Bobi, o cão que em Fevereiro de 2023 recebeu o título de cão mais velho do mundo e de sempre do Guinness World Records, perdeu agora a distinção depois de vários veterinários terem levantado dúvidas sobre a idade do cão.

De acordo com o dono, Leonel Costa, Bobi nasceu no dia 11 de Maio de 1992 e celebrou 31 anos em 2023. Morreu dia 21 de Outubro de 2023.

Em entrevista ao Guardian, em Outubro, sobre a longevidade do cão, alguns veterinários disseram não acreditar que Bobi tinha a idade que Leonel alegava. O P3 contactou o Guinness por email que, em Novembro, informou que iria abrir uma investigação para apurar a verdadeira idade do animal. Perguntámos como iria ser analisada a veracidade do recorde, mas, na resposta, a entidade disse apenas que voltaria a escrever-nos quando tivesse “mais informações para partilhar”. A investigação ainda está a decorrer, mas Bobi já perdeu o título – temporariamente ou não.

“Enquanto a investigação está em curso, decidimos suspender temporariamente os títulos de 'cão mais velho vivo' e 'cão mais velho de sempre' – apenas até que todas as nossas conclusões estejam reunidas", afirmou uma porta-voz do Guinness ao The Times.

Depois da morte do cão, o P3 contactou o serviço Médico-Veterinário Municipal de Leiria que disse apenas ter emitido um certificado de residência para o animal em 2022 indicando que vivia no distrito com o dono. O P3 tentou contactar o dono para saber quem tinha efectuado o registo do animal, mas nunca obteve resposta. Voltamos ao contacto esta terça-feira, igualmente sem sucesso.

O P3 pediu os dados de registo do animal junto do Sistema de Informação de Animais de Companhia (​SIAC) que disse não estar autorizado a facultar a informação. Ainda assim, confirmou que está registado na base de dados desde 3 de Junho de 2022.

“Aquando do registo, o titular do animal declarou que o mesmo nasceu em 1992, mas não temos qualquer registo que comprove ou desminta esta declaração”, lê-se no email. O SIAC diz ainda que nunca atestou a data de nascimento do animal.

No entanto, o facto de Bobi ter sido registado em 2022 não significa que não tenha nascido em 1992 como o dono afirma. Em Portugal, o registo de cães nascidos antes de 2008 só se tornou obrigatório em Outubro de 2020.

Um dos motivos apresentados pelos veterinários para contestar a idade do cão são as manchas brancas que cobriam parte das patas quando o animal era jovem e que parecem ter desaparecido nas fotografias mais recentes. Sobre este assunto, o Serviço Médico-Veterinário de Leiria explicou que com a idade podem surgir manchas brancas no pêlo dos animais, mas não o contrário.

Antes de Bobi, o título de cão mais velho do mundo pertencia a Bluey, um pastor australiano que viveu até aos 29 anos e cinco meses.