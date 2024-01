Ruy Blanes e o registo ansioso da “desconstrução da narrativa do MPLA como o partido de Angola”

O investigador conversa sobre o movimento revolucionário em Angola a partir do seu livro A Revolução Angolana no Século XXI. “Este livro é claramente uma crítica ao MPLA”, diz.

Andava a estudar as igrejas em Angola, mas apanhou todo o processo revolucionário em curso contra o Governo do Presidente José Eduardo dos Santos na segunda década do século XXI, sobretudo com o chamado processo dos 15+2 (jovens que por terem um grupo de leitura foram detidos e condenados de rebelião, tendo passado um ano na prisão até serem amnistiados), e, desiludido com a forma como as igrejas pregavam a paz e a justiça social, mas, perante o que se estava a passar, tinham uma postura institucional alinhada com o regime que era a fonte da violência, resolveu mudar de objecto de estudo.