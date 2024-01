“Barril de pólvora”. Proliferação de bares low cost no Bairro Alto gera preocupação

As obras decorrem à porta fechada. E a informação é partilhada nas redondezas como certa. O espaço do Restaurante Bota Alta, icónico estabelecimento que funcionou na Travessa da Queimada a partir de 1976 e fechou portas no final de Novembro passado, poderá reabrir, em breve, como extensão de um conhecido bar de bebidas alcoólicas vendidas a baixo preço, situado a poucos metros. “Estamos a assistir a uma desfiguração total do Bairro Alto e também da cidade. Uma autêntica bandalheira, para a qual temos alertado, nos últimos dez anos, mas em relação à qual nada tem sido feito”, acusa Paulo Cassiano, gerente do restaurante, distinguido como uma das Lojas com História de Lisboa, mas que teve de encerrar devido ao aumento da renda mensal pedido pelo senhorio. De 1300 euros passaria para 11 mil.

