Carnaval da Serra leva desfiles, bailes e gastronomia a Gouveia

O "Carnaval da Serra" regressa a Gouveia com seis dias de festa, entre desfiles, bailes e gastronomia. A iniciativa da autarquia local quer "atrair muitos foliões a viver a festa do Carnaval com bastante alegria e euforia".

De acordo com a nota de imprensa, os festejos iniciam-se a 8 de Fevereiro com o desfile pedagógico, organizado pelo Instituto de Gouveia - Escola Profissional de Gouveia, que começa o seu percurso no Jardim Lopes da Costa até à Praça Alípio de Melo. Este ano, o cortejo será dedicado ao tema "50 anos, 25 de Abril". Ainda nessa manhã, o Mercado Municipal de Gouveia recebe a iniciativa Carnaval no Mercado, onde será servida uma feijoada do entrudo.

No dia 9, terá lugar o primeiro Baile de Carnaval no espaço da antiga Bellino & Bellino, que "promete muita animação musical ao longo da noite e pela madrugada fora". Já a tarde de dia 10, um sábado, será dedicada às crianças, com a apresentação de uma peça de teatro e um concurso de máscaras infantis, que irá decorrer no Mercado Municipal de Gouveia. À noite, a zona da última empresa têxtil da cidade volta a ser palco de mais um baile.

O desfile de Carnaval está marcado para dia 11, com início no Calçadão, passagem pelos Paços do Concelho e a terminar no espaço da antiga Bellino & Bellino, onde se realiza um baile matiné de Carnaval. "O desfile trará às ruas da cidade dezenas de carros alegóricos enfeitados pelas colectividades do concelho, trazendo a animação, a sátira social e folia carnavalesca".

No dia 12, irá decorrer o baile de máscaras destinado aos adultos, que "irá contar com muita música e com muita energia e alegria, tão características desta época".

O evento termina no dia 13, uma terça-feira, com a tradicional Queima e Enterro do Entrudo, uma actividade que "celebra o fim das festividades de Carnaval, encenando os festejos fúnebres do entrudo com um cortejo, a leitura do testamento e a queima do entrudo e, como não podia faltar, o choro das carpideiras". O cortejo tem início nos Paços do Concelho e termina no anfiteatro da antiga fábrica, onde serão servidas aos tradicionais papas de milho.