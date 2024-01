Sarampo em Lisboa. Podem surgir mais casos, mas “surto será sempre autolimitado”

Há um caso importado de sarampo na região de Lisboa e Vale do Tejo: uma criança de 20 meses, que reside no Reino Unido e não estava vacinada, foi internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. A criança está estável e terá alta nos próximos dias, sem qualquer indício, até ao momento, de ter contagiado outras pessoas. É possível termos mais casos? “É provável que possam ocorrer novos casos, porque o diagnóstico não foi tão precoce quanto gostaríamos”, diz Mário André Macedo. Ainda assim, “qualquer surto em Portugal será autolimitado”, acrescenta o enfermeiro especialista em saúde infantil e pediátrica do Hospital Fernando Fonseca (na Amadora).

