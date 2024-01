Três distritos em aviso laranja devido à agitação marítima

Aviso vai estar em vigor em Setúbal, Lisboa e Leiria entre as 9h e as 15h de quarta-feira. A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso laranja para precipitação.

Três distritos do continente vão estar na quarta-feira sob aviso laranja devido a agitação marítima, disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso, que vai estar em vigor em Setúbal, Lisboa e Leiria entre as 9h e as 15h de quarta-feira, deve-se a “ondas de sudoeste com 5 a 5,5 metros, com altura máxima até 10 metros”, referiu o IPMA, em comunicado.

A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso laranja para precipitação (entre a 1h e as 15h desta terça-feira) e para vento (das 6h às 12h). A costa sul da Madeira encontra-se ainda sob aviso laranja para agitação marítima entre as 9h e as 15h.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", de acordo com o IPMA.

Por causa da passagem da depressão Irene, o IPMA emitiu também aviso amarelo para todos os distritos do continente entre as 18h desta terça-feira e as 18h de quarta-feira por causa da previsão de chuva persistente e por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Os distritos de Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar também sob aviso amarelo na terça e quarta-feira devido ao vento forte, prevendo-se rajadas até 75 quilómetros por hora e até 95 km/h nas terras altas.