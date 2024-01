Aprender com a Nova Zelândia

A Nova Zelândia parece o sonho neoliberal tornado realidade. É um dos países do mundo onde é mais fácil fazer negócios. A dívida pública anda em torno dos 30% do PIB. O crescimento económico desde a viragem do século (cerca de 2,8% ao ano, em média) foi mais de três vezes superior ao português e o rendimento médio da população em paridades de poder de compra é 25% acima do nosso. Parece assim estar nos antípodas de Portugal não apenas nas coordenadas geográficas e ser um exemplo a seguir.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt