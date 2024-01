Futebolista israelita acusado de incitamento ao ódio na Turquia

Em causa está uma alusão aos 100 dias do conflito, em Gaza, inscrita no pulso do jogador. Equipa e autoridades turcas acusam o jogador de agir “contra os valores do país”.

O Ministério Público turco abriu um inquérito ao futebolista israelita Sagiv Jehezkel por "incitação pública ao ódio", com vários meios de comunicação social da Turquia a noticiarem esta segunda-feira a detenção do desportista.

No passado sábado, após marcar um golo no empate do Antalyaspor frente ao Trabzonspor, o internacional israelita mostrou a inscrição "100 dias 07/10" numa ligadura do pulso. O jogador fazia referência aos 100 dias após o ataque do Hamas a Israel, numa demonstração de solidariedade com os reféns retidos pelo Hamas na Faixa de Gaza.

"Nós vamos continuar a apoiar os palestinianos oprimidos", referiu o ministro turco, que denunciou um genocídio em curso em Gaza. O clube Antalyaspor também já tinha anunciado que tinha afastado Sagiv Jehezkel da equipa, acusando-o de ter "agido contra os valores" do país.

Já o ministro da Defesa de Israel acusou a Turquia de servir como um "braço executivo" do Hamas", após a detenção policial em Antália. Numa publicação feita esta segunda-feira na rede social X, Yoav Gallant, lembrou que a Turquia recebeu rápida assistência de Israel na sequência do terramoto que abalou o país o ano passado e chamou a detenção de Sagiv Jehezkel de "uma manifestação de hipocrisia e ingratidão".

As autoridades turcas já anunciaram que iriam libertar o jogador de futebol israelita, que retornará a Israel ainda esta segunda-feira, adiantou o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita.