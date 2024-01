PSD diz que convenção do Chega foi “entreposto de banha da cobra”

As referências ao PSD no discurso final de André Ventura na 6.ª convenção do partido foram poucas. Foram, porém, as suficientes para o secretário-geral do PSD, Hugo Soares desferir um forte ataque ao líder do Chega.

“O que nós assistimos aqui foi ao populismo no seu estado mais puro. A governação é uma coisa séria. Não é o que vimos aqui”, afirmou o social-democrata já depois do encerramento do conclave. Hugo Soares falou mesmo “um entreposto de banha da cobra onde, de um momento para o outro, começou a chover dinheiro".

Já sobre a “debandada de militantes do PSD para o Chega”, como referiu Ventura, Hugo Soares deu o exemplo de Henrique Freitas, anunciado como apoiante do Chega. O social-democrata lembrou que Freitas, ex-secretário de Estado da Defesa no Governo de Durão Barroso, “ocupou cargos nomeado por José Sócrates e foi apoiante de Manuel Alegre nas presidenciais.

A finalizar e, por sua iniciativa, voltou a reafirmar que “O PSD não Governará com o Chega” e que “as intrigas” que este partido está a lançar “só interessam ao PS”.

Já Hélder Amaral, dirigente do CDS, considerou que o Chega revelou ser “um simulacro” e que a 6.ª Convenção “foi um vazio de ideias.

Sobre eventuais saídas de militantes do CDS para o partido de Ventura, “considerou-as normais”, referindo “pessoas que estavam descontentes” com o seu partido e que revelam “que não são confiáveis”.