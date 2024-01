Esta porta fecha-se automaticamente quando o teu gato traz um presente morto para casa

Oliver e Denis criaram a porta para acabarem com os presentes indesejados que os gatos lhes traziam. Os sensores de movimento conseguem detectar a presa e impedir que o felino entre.

É parecida com as tradicionais aberturas nas portas para os cães e os gatos conseguirem entrar e sair, mas funciona com recurso à inteligência artificial (IA) — e é exclusiva para felinos.

Foi criada pelos gémeos Oliver e Denis Widler, fundadores da startup suíça Flappie, que lidavam diariamente com os “presentes” que os gatos Señor e Dixie traziam para dentro de casa. Numa manhã, quando Oliver esticou a mão para desligar o despertador e tocou num rato morto, decidiu que estava na altura de encontrar uma solução.

A porta Flappie começou a ser desenvolvida em 2019 para poder ser lançada no mercado suíço e alemão na Primavera de 2024 — mas os planos para o futuro incluem a ideia de exportar para outros países. Esta semana foi apresentada na feira de tecnologia CES, em Las Vegas. Por enquanto, há um vídeo que mostra como funciona.

Para começar, na lateral do lado de fora, há um sensor de movimentos e uma câmara de visão nocturna que vigia a entrada do gato. Se o animal trouxer um rato, pássaro ou qualquer outro animal morto na boca, a porta fecha-se automaticamente e só volta a abrir quando largar o que traz.

A par disto, o sensor da porta também faz a leitura do microchip do animal e bloqueia a entrada de outros felinos.

“Queremos que os donos de gatos possam finalmente respirar de alívio — sem medo de pequenas 'surpresas' peludas no tapete", explica Oliver no site da empresa.

Ainda assim, esclareceram os criadores ao Engadget, a porta não vai detectar se o gato tiver comido o animal e o trouxer para o interior da casa no estômago. E, apesar de difícil, não é impossível que o felino aprenda a largar temporariamente a presa, espere que a porta abra e pegue rapidamente nela para a levar para dentro.

Além de utilizar inteligência artificial, a porta está equipada com botões manuais que permitem aos tutores trancar e destrancar a porta quando quiserem, bem como desligar os sensores de movimento. A Flappie desenvolveu ainda uma aplicação que ainda não foi lançada, a Flappie App, para os donos que quiserem controlar a porta através do telemóvel e receber vídeos dos animais quando querem entrar.

No site, a empresa explica ainda que, nesta primeira fase de pré-venda, a aplicação é gratuita durante um ano. A porta custa 365 euros e a app, que tem um prazo de subscrição de dois anos, fica por 182 euros.

“A nossa visão é simples: um mundo onde os gatos possam desfrutar das suas aventuras sem que os donos precisem de um aspirador”, destaca Denis.