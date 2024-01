Protesto de polícias: ministro reuniu em segredo com sindicatos na sexta-feira

Cinco dias depois de um polícia isolado ter dado origem a protestos que alastraram a todo o país, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, teve uma reunião discreta, na sexta-feira, com a plataforma sindical que junta vários sindicatos da PSP e congéneres da GNR, para discutir questões remuneratórias. Segundo informações que circulam entre os polícias, terá pedido aos sindicalistas propostas de correcção salarial.

Tudo aconteceu nesta sexta-feira ao final do dia, depois de uma sessão sobre o futuro centro interpretativo do 25 de Abril, no Terreiro do Paço, num encontro mantido em segredo entre representantes das forças de segurança e o titular da pasta. O PÚBLICO apurou que se tratou de uma reunião informal, tendo o governante dito, nessa reunião, que uma solução mais concreta deverá constar dos programas eleitorais às eleições de 10 de Março. Defendeu que deve haver alterações tanto à remuneração de base destas forças de segurança como nos suplementos salariais. E também se terá queixado de estar a ser injustiçado, por os sindicalistas não reconhecerem os esforços que tem feito nesta matéria.

Já neste sábado, o novo líder do PS, Pedro Nuno Santos, mostrou-se igualmente disponível para receber os sindicatos, no largo do Rato, aparentemente por indicação do ministro da Administração Interna, que foi seu adversário nas eleições directas de Dezembro para a liderança do partido. Foi na reunião da comissão política socialista, em Coimbra, encontro no qual José Luís Carneiro considerou essencial a melhoria das remunerações e suplementos dos agentes das forças de segurança.

“Manter forças e serviços de segurança motivados impõe um esforço adicional do Estado para continuar e reforçar as suas condições de vida, nomeadamente remuneratórias. Implica manter o caminho que tem sido feito para melhorar salários, modernizar infra-estruturas e equipamentos, conferir melhores condições de vida”, disse José Luís Carneiro, perante o órgão máximo dos socialistas entre congressos, citado pela agência Lusa.

A subida de um suplemento salarial dos inspectores da Polícia Judiciária de 460 euros para cerca do dobro foi um dos factores que fez desencadear os protestos, a par das condições de trabalho.

No passado domingo um agente que presta serviço no aeroporto de Lisboa, Pedro Costa, iniciou sozinho uma vigília junto à escadaria da Assembleia da República –​ que ainda mantém –, tendo publicado um vídeo a apelar aos colegas para se juntarem ao seu protesto. “Perdi o medo há muito. A injustiça dos nossos vencimentos fez-me ganhar coragem”, dizia.

Coletes anti-bala fora de prazo

Centenas de colegas por todo o país seguiram-lhe o conselho. Uns têm dormido ao relento, em sacos-cama, como fez Pedro Costa no primeiro dia de vigília, antes de os companheiros lhe terem arranjado uma carrinha para passar as noites defronte do Parlamento. Outros têm-se recusado a pegar em viaturas de serviço que alegam não estarem em condições de circularem.

A mais recente forma de protesto, iniciada este sábado, consiste na recusa em fazer serviços considerados perigosos se os coletes anti-bala que lhes estão atribuídos não estiverem dentro do prazo de validade. Para a próxima sexta-feira está planeada uma paralisação generalizada. Embora não possam fazer greve, os membros das forças de segurança podem socorrer-se de alguns expedientes para levar a cabo os seus intentos, como alegar que faltam ao serviço por motivo de doença.

José Luís Carneiro foi recebido de forma hostil na sua última deslocação oficial. Ontem, numa visita à Escola da Guarda, em Queluz, deparou com militares a envergar t-shirts com letras que formavam a palavra “ilusionista”. Este sábado foi a vez de suceder o mesmo ao primeiro-ministro, no Crato.

Ao sair da viatura em que seguia, cumprimentou representantes das entidades locais e escutou, em sentido, o hino nacional cantado pelos polícias e militares em protesto, não tendo comentado a acção nem cumprimentado as cerca de três dezenas de elementos das forças de segurança presentes. com Ana Henriques