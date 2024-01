Ex-secretária de Estado envolvida em polémica vai liderar nova Fundação Livraria Lello

Neste sábado, vai ser apresentado mais um projecto da família Pedro Pinto. De manhã, os proprietários, desde 2014, da livraria do Porto mais visitada por turistas vão apresentar a nova Fundação Livraria Lello. O projecto será presidido por Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo do governo de António Costa, que, no início do ano passado, teve o foco virado para si, depois de ter aceitado um cargo numa empresa privada do sector que tutelou. Mas que, mais tarde, após polémica desencadeada pela alegada existência de um conflito de interesses, acabou por recusar a proposta.

