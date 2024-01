Procuradora que criticou Ministério Público alvo de processo disciplinar

Decisão do Conselho Superior do Ministério Público segue-se a instauração de processo de averiguações feita pela procuradora-geral da República após ter recebido exposição do director do DCIAP.

A procuradora-geral adjunta Maria José Fernandes, que criticou a actuação do Ministério Público uns dias depois de ter sido lançada a Operação Influencer num artigo publicado neste jornal, vai ser alvo de um processo disciplinar. Isso mesmo foi confirmado esta quinta-feira ao fim da tarde ao PÚBLICO pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

“O Conselho Superior do Ministério Público deliberou, por maioria, a conversão do procedimento especial de averiguação em processo disciplinar comum”, informou a PGR, num e-mail enviado pelo seu gabinete de imprensa.

Num artigo intitulado “Ministério Público: como chegámos aqui?”, publicado neste jornal a 19 de Novembro, a magistrada criticava, entre outras coisas, a lentidão e os métodos de investigação no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), o mais especializado do Ministério Público, que concentra os inquéritos mais graves de criminalidade violenta, complexa e altamente organizada.

Na sequência de uma exposição do director do DCIAP, Francisco Narciso, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, determinou a instauração de um processo de averiguação, que foi esta quinta-feira convertido em processo disciplinar.

Contactada pelo PÚBLICO, Maria José Fernandes garantiu ter sabido da decisão do CSMP pela comunicação social, mas disse já estar à espera que fosse esta a resolução. A magistrada adiantou que pretende requerer que a sua defesa se faça numa sessão pública, presidida pela procuradora-geral e onde terão que estar os 11 membros da secção disciplinar do conselho superior.

Já após ser conhecida publicamente a instauração do processo de averiguações, Maria José Fernandes afirmou ainda estar segura de não ter violado nenhum dever estatutário. “Mantenho tudo o que escrevi, sejam quais forem as consequências”, declara, acrescentando que aguarda com serenidade o desenrolar do processo.

No artigo de opinião, Maria José Fernandes, actualmente inspectora do Ministério Público, criticava a lentidão dos inquéritos do DCIAP onde “pontuam algumas prima donna intocáveis e inamovíveis e onde a ‘falta de meios’, de peritos disto e daquilo é sempre a velha razão para os passos de tartaruga a que se movem as investigações”.

“Procuradores que não hesitem em meios de recolha de prova intrusivos, humilhantes, necessários ou não, são o top da competência!”, ironizava Maria José Fernandes. Que recordava o que se passou em Itália nos anos 80 e 90: “A actuação autónoma dos procuradores era de tal ordem que começou a criar graves problemas de desestabilização e até de oportunismo político. Foi necessário introduzir normas de equilíbrio, ali por via de regulamentação interna.”

Para a magistrada, permitiu-se “a criação de uma bruma de auto-suficiência totalmente nefasta e contrária ao que deve ser a qualidade e a excelência”. Na mesma publicação, a procuradora-geral adjunta alertava para o perigo de haver, no Ministério Público, quem olhe para a investigação criminal como uma extensão de poder sobre outros poderes, sobretudo os de natureza política. “Daí que sejamos surpreendidos, de vez em quando, com buscas cuja utilidade e necessidade é nenhuma”, apontava.