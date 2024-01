Maló de Abreu nega ida para o Chega. Montenegro desvaloriza saída de militante

O deputado social-democrata anunciou a saída do partido, ao fim de 40 anos de militância. Maló de Abreu nega que vá para outro partido e fala em “baixa política” por desacordo com direcção do PSD.

Luís Montenegro, líder do PSD, não quis dar importância à saída do deputado social-democrata António Maló de Abreu do partido. Questionado pelos jornalistas numa visita aos Açores, Luís Montenegro insistiu que "o PSD está fortíssimo, empenhadíssimo e cheio de motivação" e rejeitou que, na base da saída de Maló de Abreu, esteja a sua liderança. "Não há nada irreconciliável comigo, não conheço os fundamentos", declarou.

Ao PÚBLICO, Maló de Abreu garantiu que não irá para outro partido, ao contrário do que chegou a ser anunciado, mas não escondeu desconforto com a actual direcção do PSD. "Não é verdade [que vá integrar integrar a lista do Chega]. Percebo que tentem agora menorizar as razões de facto da minha decisão de me desfiliar do PSD... É baixa política", declarou, descartando a hipótese de se candidatar enquanto candidato independente.

Para Luís Montenegro, a saída de Maló de Abreu, que durante 40 anos foi militante do PSD, é "normal". "Há algum drama? Não há drama nenhum. O PSD está unido, coeso e forte", declarou, sublinhando o périplo que tem feito pelo país no último ano, no âmbito da iniciativa Sentir Portugal. "Estou a três concelhos e duas ilhas de ter ido aos 308 concelhos do país", notou. "Não vou dizer que é um não-assunto, mas é uma decisão pessoal de uma pessoa e não interfere com o caminho de reaproximação do PSD com os portugueses", concluiu.

Já antes o líder parlamentar do PSD tinha rejeitado que as preocupações do ex-deputado social-democrata Maló de Abreu tenham sido negligenciadas pela bancada e recordou que foi até ele que abriu um debate sobre saúde na semana passada.

De acordo com fontes presentes na reunião citadas pela agência Lusa, Joaquim Miranda Sarmento abordou o tema, de forma breve, no início da reunião da bancada do PSD. Maló de Abreu já não esteve presente na reunião e passou à qualidade de não inscrito no que resta da legislatura. Segundo a agência Lusa, uma das explicações dadas por Maló de Abreu, que foi eleito pelo círculo da Europa, era de que, apesar de vários pedidos seus, nunca foi agendado em plenário um debate sobre a situação das comunidades portuguesas.

Esta quinta-feira, Joaquim Sarmento afirmou que o debate não chegou a ser agendado devido à dissolução do parlamento e negou qualquer problema pessoal com o deputado que, na qualidade de presidente da Comissão de Saúde, fez a abertura de um debate potestativo do PSD na passada sexta-feira, considerando até injustas algumas das críticas feitas.

Numa nota à agência Lusa, Maló de Abreu acrescentou que a sua saída acontecia porque "fundamentalmente e verdadeiramente importante, não me revejo, de todo, na estratégia e na forma de se organizar o partido e de agir da sua direcção", não se revendo "nas suas propostas em áreas sensíveis da governação".