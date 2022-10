Montenegro aposta na oposição descentralizada, mas não fala do Orçamento

Para todo o lado que vai, Luís Montenegro leva um caderno e uma caneta. A cada encontro, o líder do PSD vai tirando notas sobre o que vai ouvindo nas ruas e nos cafés, ora sobre o preço dos passes sociais dos transportes públicos, ora sobre as promessas da ministra da Agricultura. É que, vai justificando, “cada um sabe dos seus problemas” e “é preciso ir ao terreno” para ouvir as queixas que “é muito difícil ter noção na administração central” e que “o Governo tem falhado” em responder. Esta segunda-feira, a oposição arrancou no Alentejo, mas andará pelo país para ampliar o descontentamento.