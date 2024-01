A guerra assimétrica contra o comércio marítimo

1. Nos últimos meses, os houthis do Iémen, invocando solidariedade com os palestinianos em Gaza, passaram a atacar a navegação comercial no mar Vermelho. Afirmam que irão continuar a efectuar tais ataques enquanto Israel não parar as suas operações militares contra o Hamas, em Gaza. Tudo indica que o Irão usa os houthis do Iémen, tal com faz com o Hezbollah no Líbano (ainda que a conexão com o Hezbollah seja mais forte e evidente), para as suas guerras por procuração (proxy wars).

