Republicano Chris Christie desiste da corrida à Casa Branca

A menos de uma semana do início oficial das primárias do Partido Republicano tendo em vista a candidatura à Casa Branca, com a realização da votação no estado norte-americano do Iowa agendada para a próxima segunda-feira, um dos principais críticos do ex-Presidente Donald Trump, Chris Christie, anunciou na quarta-feira que desistiu de participar na eleição interna republicana.

Segundo a maioria das sondagens, o antigo governador do estado da Nova Jérsia – que, em 2016, já tinha concorrido nas primárias do partido, antes de desistir para apoiar Trump, que se sagrou vencedor da eleição presidencial daquele ano – não ultrapassava os 3% nas intenções de voto nas primárias do Partido Republicano.

Ao anunciar a sua decisão, durante um evento de campanha em Windham, no New Hampshire, Christie apelou ao voto contra o ex-Presidente e garantiu que fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que ele regresse à presidência do país.

“Vou assegurar-me de que não viabilizarei, de forma alguma, que Donald Trump volte a ser Presidente dos Estados Unidos”, afiançou Christie, que, em tempos, foi um grande apoiante de Trump. “Prefiro perder a dizer a verdade do que mentir para vencer”, acrescentou, dizendo que o que está em causa é uma “batalha pela alma” do Partido Republicano e pela “alma” dos EUA.

Acusando Trump de “se colocar a si próprio à frente do país”, Christie disse que o ex-chefe de Estado incita propositadamente a divisão e a “raiva” da população para seu benefício pessoal e político. “Donald Trump quer que estejam zangados todos os dias, porque ele é um homem zangado”, atirou.

Conselheiro de Trump entre 2016 e 2020, Chris Christie incompatibilizou-se com o ex-Presidente quando este recusou aceitar o resultado da eleição presidencial de 2020, vencida pelo democrata Joe Biden, alegando uma “fraude eleitoral” que foi rejeitada por dezenas de tribunais norte-americanos.

Apesar do trauma do ataque ao Capitólio por apoiantes de Trump, em Janeiro de 2021, o Partido Republicano não está, ainda assim, disponível para se afastar dele, e, por isso, o ex-Presidente é o grande favorito à vitória nas primárias.

Christie era o crítico mais feroz de Trump ainda na corrida, tendo sido, por exemplo, o único candidato que se opôs à concessão de um indulto ao ex-Presidente, que é alvo de quatro processos-crime, num total de 91 acusações criminais.

Com a saída (expectável) das primárias, existe muita curiosidade para saber se Christie vai apoiar oficialmente qualquer um dos outros candidatos. As apostas sugeriam o apoio a Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul e antiga embaixadora dos EUA na ONU, apontada pelas últimas sondagens como a candidata republicana com mais hipóteses de derrotar Biden na eleição presidencial de Novembro.

Mas, num evento anterior ao anúncio da desistência da sua candidatura, o antigo governador da Nova Jérsia disparou críticas em várias direcções, nomeadamente contra Haley e contra o governador da Florida, Ron DeSantis, os dois candidatos nas primárias republicanas que ambicionam contrariar o favoritismo de Trump.

“[Haley] vai ser arrasada [smoked, no original], vocês e eu sabemos disso. Ela não está preparada para isto”, atirou, dizendo que DeSantis está “petrificado” por ter de competir contra Trump.