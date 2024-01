Mosteiro de Odivelas vai acolher uma residência universitária que não será “meramente residencial”

“Aqui eram as camaratas das alunas mais crescidas”, indica Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do Iscte, a Elvira Fortunato, ministra da Ciência. E continua a explicação: “As casas de banho eram ali daquele lado.” A visita decorre no primeiro piso do antigo Instituto de Odivelas, integrado no espaço histórico do Mosteiro de Odivelas, onde vai ser instalada uma residência de estudantes com 204 camas. Na manhã desta quinta-feira, a reitora do Iscte mostrou o espaço, ainda vazio e com obras a decorrer, à ministra da Ciência. Na visita, estiveram também o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, e o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira.

