Criado mapa que detalha comunicação entre células do feto e maternas no parto

Pensa-se que os nascimentos prematuros podem ocorrer quando as vias de comunicação molecular entre a mãe e o feto, que estão estreitamente interligadas, são interrompidas.

Um atlas que mapeia com precisão como as células do feto e da mãe comunicam entre si durante o parto por uma equipa internacional de cientistas, que também identificou diversas características que podem ser monitorizadas durante a gravidez.

Graças a este mapa, a equipa liderada pela Universidade Estadual de Wayne (em Detroit), descobriu várias assinaturas sanguíneas que podem ser monitorizadas durante a gravidez, bem como outros sinais que podem ser aplicados para ajudar a prever casos de parto prematuro, referiu em comunicado a revista Science Translational Medicine, onde os resultados foram publicados.

O parto é um processo altamente complicado que envolve sinais bioquímicos e fisiológicos coordenados, quer da mãe quer do feto. Algumas investigações, nomeadamente do investigador português Miguel Constância, da Universidade de Cambridge (no Reino Unido), sugerem que os nascimentos prematuros podem ocorrer quando estas vias estreitamente interligadas são interrompidas.

A equipa aproveitou o potencial de sequenciação de ARN para examinar a actividade de células individuais em tecidos placentários de 42 mulheres, que tiveram o parto a termo (o tempo normal de gestação).

Além disso, os cientistas analisaram dados de sequenciação de ARN em amostras de sangue de um grupo separado de mulheres que incluía 159 que deram à luz a termo, 37 que tiveram parto prematuro espontâneo e 63 que tiveram ruptura prematura da membrana.

Os investigadores conseguiram assim construir um atlas completo das interacções celulares feto-maternas e das vias envolvidas no parto, aplicando tecnologias de célula única a dados de mulheres grávidas. Identificaram ainda diversas assinaturas no sangue materno que podem ser monitorizadas durante a gravidez e o parto.

As mulheres que posteriormente tiveram parto prematuro mostraram alguns destes sinais no início da gravidez, de acordo com o artigo científico.