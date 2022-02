“Telefonema molecular” ajuda o bebé a pedir à placenta para crescer

A equipa de Miguel Constância inspirou-se assumidamente nas cores fortes do Díptico de Marilyn (1962), de Andy Warhol, para comunicar o que tinha descoberto sobre a relação entre o bebé e a mãe durante a gravidez. Em vez do rosto repetido de Marilyn Monroe em cores garridas e a preto e branco, a equipa do cientista português reproduziu imagens multicoloridas de um feto e uma placenta, acompanhados pelo auscultador de um telefone (dos antigos) e o sinal de toque. A ideia é que salte à vista o essencial da descoberta: o feto envia um sinal molecular – leia-se uma proteína – para a placenta, para controlar o fornecimento de nutrientes que lhe chegam deste órgão temporário de ligação entre a mãe e o bebé. Mais: esse sinal molecular envolve, a um nível profundo, uma “guerra de sexos” entre genes da mãe e genes do pai.