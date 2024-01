“O maior golpe da história do jornalismo.” Greve voltou a parar Global Media

Trabalhadores voltaram a protestar no Porto e em Lisboa e pediram demissão do fundo que lidera o grupo que detém órgãos como o JN, DN, TSF e O Jogo

A precariedade laboral foi muitas vezes tema de trabalho para Ana Trocato Marques. “Denunciar” abusos e contar histórias de vidas viradas do avesso nas páginas do Jornal de Notícias são motivação para continuar neste ofício. Mas, desta vez, ela não levava microfone nem bloco de notas. Na Avenida dos Aliados, no Porto, os jornalistas do grupo Global Media fizeram-se notícia para se oporem ao anunciado despedimento colectivo de 150 a 200 trabalhadores e contestarem o atraso no pagamento dos salários e subsídio de Natal.