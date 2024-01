Escalada no Médio Oriente?

O destino da escalada do conflito joga-se entre os interesses dos EUA e do Irão e a relação entre os EUA e Israel e entre o Irão e os seus proxys.

Escalar, todas as guerras escalam. Umas, verticalmente, mobilizando armas cada vez mais letais. Outras, horizontalmente, alargando o número de beligerantes e o espaço geográfico do conflito. Na Ucrânia, o risco era vertical, com a ameaça da Rússia de emprego da arma nuclear. No Médio Oriente, o risco é horizontal, com a possibilidade de a guerra circunscrita à Faixa de Gaza se transformar num conflito regional em larga escala.