Bombardeamentos de Israel matam mais uma jornalista em Gaza

Uma série de bombardeamentos levados a cabo pelas forças militares israelitas, na cidade de Khan Younis, causaram a morte a pelo menos 22 palestinianos esta quarta-feira. Entre as vítimas mortais está também a jornalista palestiniana Heba al Abadla. O bombardeamento atingiu a casa da jornalista, adiantaram fontes hospitalares aos órgãos de comunicação palestinianos.

Os ataques chegaram também à zona centro da Faixa de Gaza, com o campo de refugiados al-Maghazi a ser atingido, revelam os meios de comunicação. Já em Rafah, a sul de Gaza, os ataques a um edifício residencial da cidade mataram 15 palestinianos, segundo a agência de notícias palestiniana, Wafa.

O Comité para a Protecção de Jornalistas (CPJ) já tinha alertado que o período após o ataque do Hamas a 7 de Outubro está a ser o mais mortífero para os jornalistas, desde que a organização começou a recolher dados, em 1992.

Até esta quarta-feira, 10 de Janeiro, a organização revela que pelo menos 79 jornalistas estão entre os mais de 24 mil mortos contabilizados desde o início da ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, entre os quais 72 palestinianos, quatro israelitas e três libaneses. O Comité para a Protecção de Jornalistas contabiliza ainda 21 profissionais detidos, sendo que outros três estão ainda dados como desaparecidos.

Os meios de comunicação palestinianos e profissionais do meio já lamentaram publicamente a morte de Heba al Abadla, através de várias publicações feitas nas redes sociais.

Journalist Heba Al-Abadla and her daughter were killed in the occupation bombing that targeted her home in Khan-Younis earlier tonight pic.twitter.com/LCyu3OPlZq