Morreu Amalija Knavs, mãe de Melania Trump. Tinha 78 anos

Mãe da antiga primeira-dama estava doente desde finais do ano passado, o que justificou a ausência de Melania nos eventos organizados por Donald Trump.

A mãe de Melania Trump morreu aos 78 anos, informou a ex-primeira-dama na rede social X (ex-Twitter), na noite desta terça-feira. A causa do óbito não foi divulgada.

“É com profunda tristeza que anuncio o falecimento de minha amada mãe, Amalija”, escreveu Melania, prosseguindo com uma emotiva descrição da progenitora: “Amalija Knavs era uma mulher forte que sempre se comportou com graça, calor e dignidade. Era totalmente dedicada ao marido, às filhas, ao neto e ao genro. Sentiremos desmesuradamente a sua falta e continuaremos a honrar e a amar o seu legado.”

A costureira eslovena, que, juntamente com o marido, Viktor Knavs​, se naturalizou norte-americana, em 2018, com a ajuda da filha — um caso que se tornou fulcral nas discussões sobre a política de imigração de Donald Trump —, encontrava-se doente desde finais de 2023.

Por altura da festa de Ano Novo que Donald Trump organizou em Mar-a-Lago, o agora recandidato a representar o Partido Republicano na corrida à Casa Branca explicou que a mulher estava ausente por estar a dar assistência à mãe. “Melania — grande primeira-dama, tão popular, as pessoas adoram-na — está agora num hospital com a mãe. A mãe dela, Amalija, está muito doente, mas esperamos que esteja a recuperar”, declarou.

Amalija Ulcnik, escreve o New York Times, nasceu a 9 de Julho de 1945, em Judendorf-Strassengel, na Áustria, tendo crescido entre este país e a Eslovénia, na altura parte da Jugoslávia. Amalija foi funcionária da fábrica têxtil estatal Jutranjka, onde trabalhou como modelista desde 1964 até à sua reforma, em 1997, especificou um perfil de Melania Trump, publicado pela New Yorker, em 2016. Casou-se com Viktor Knavs em 1966.