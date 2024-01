O próximo filme Star Wars será sobre o Mandalorian e Grogu

O próximo filme Star Wars será uma aposta na mais bem sucedida criação nova deste universo em permanente expansão: The Mandalorian & Grogu, baseado nas aventuras do caçador de recompensas e da personagem para sempre conhecida como “Baby Yoda” vai entrar em filmagens este ano e, segundo a revista Hollywood Reporter, tudo indica que será o primeiro de três novos filmes da saga a chegar aos cinemas.

Sem surpresas, o filme será realizado por Jon Favreau e terá Kathleen Kennedy, responsável pela Lucasfilm, e o director criativo do estúdio Dave Filoni, como produtores. Favreau é o criador de Grogu, o pequeno ser verde que o mundo abraçou em plena pandemia quando o conheceu na série estreada no final de 2019, e é, a par de Filoni, o motor da saga nos últimos anos. Desde 2019 que não se estreia um novo filme Star Wars, uma pausa criativa bem-vinda para parte dos espectadores e da crítica após resultados financeiros e também críticos menos famosos dos spin offs e sequelas das últimas aventuras cinematográficas deste universo.

Em Abril, em Londres, a Lucasfilm e a Disney anunciaram três novos filmes durante a convenção Star Wars Celebration. O único que estava por definir era precisamente este que agora foi anunciado. O primeiro, e aquele que se esperava que avançasse mais rápido, envolve a personagem Rey (Daisy Ridley) e “promessa de uma nova Ordem Jedi” a partir de uma “Academia Jedi liderada por uma poderosa mestre Jedi”, disse a realizadora Sharmeen Obaid-Chinoy na altura.

O outro cabe a James Mangold e quer ser “um épico bíblico, o amanhecer da Força”, passado 25 mil anos antes da era Skywalker – ou seja, antes das aventuras mais famosas desta série cinematográfica encetada em 1977 e construída em torno de Anakin, Luke e Leia Skywalker.

No meio ficava o projecto dos actuais magos de Star Wars na Disney+, Dave Filoni e Jon Favreau, autores da série The Mandalorian, mas também, no caso de Filoni, de Ahsoka, com Rosario Dawson, ou The Clone Wars. Filoni, e Abril e em Londres, pouco revelou sobre o tema e dizia estar só “entusiasmado por fazer um filme”. Que, coisa de somenos, tinha de ser um “acontecimento cinematográfico” que cruzaria as várias linhas e personagens que as séries Star Wars na Disney+ têm estado a debitar e “juntá-las, numa batalha épica" que tem lugar depois de O Regresso de Jedi (1983) e antes de O Despertar da Força (2015).

The Mandalorian, protagonizado por Pedro Pascal, já vai na terceira temporada e cruza-se com séries da vaga televisiva de acção real da Disney+ como The Book of Bobba Fett ou Ahsoka. Nos calendários dos estúdios, há um filme Star Wars agendado para estreia a 19 de Dezembro de 2025, mas não está confirmado oficialmente que esta seja a data prevista para The Mandalorian & Grogu.

Desde a venda da Lucasfilm por George Lucas à Disney, Star Wars passou tanto por uma fase de enorme expansão, com três filmes que davam sequência à trilogia original (1977-1983), mais spin offs e flops como o filme dedicado ao jovem Han Solo. Em paralelo, o estúdio preparava a sua entrada no mundo do streaming e The Mandalorian foi a sua grande marca no lançamento da Disney+. Sucederam-se vários projectos de cinema anunciados e que foram ficando pelo caminho e uma mão-cheia de séries que nunca tiveram o resultado de “fenómeno de cultura pop” que The Mandalorian. A excepção à regra foi Andor, de Tony Gilroy, um sucesso crítico e entre os espectadores mais maduros de Star Wars.