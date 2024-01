O PS pode voltar a ganhar e o PSD não está a ver o filme

O líder do PSD, Luís Montenegro, acusou o PS pela instabilidade política nos Açores, depois do fracasso da solução política liderada pelos sociais-democratas. A dois meses das legislativas, o PSD tem tido dificuldades em passar a mensagem.

