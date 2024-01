Estes teclados com botões transformam smartphones em Blackberrys

É uma capa com um teclado físico, com luzes para escreveres durante a noite e não precisas de a tirar quando carregas o iPhone. Já estão a ser criadas versões para outos smartphones.

Já se passaram anos desde que usávamos telemóveis com teclas para escrever mensagens, procurar o nome de alguém nos contactos ou jogar Snake. Os smartphones substituíram (provavelmente para sempre) os dumbphones e, para muitos, tentar escrever uma mensagem num dos antigos, com teclado, é um desafio que não vale a pena. Mas também há quem tenha saudades.

É o caso de Kebin Michaluk e Michael Fisher, fundadores da startup britânica Clicks. Passaram os últimos tempos a criar uma capa exclusiva para o iPhone 14 Pro com um teclado incorporado ao estilo dos Blackberry.

O modelo Clicks for iPhone vai ser apresentado esta terça-feira na CES 2024, feira de tecnologia em Las Vegas, Estados Unidos, onde pode ser testado até sexta-feira dia 12. Por enquanto, só existe em amarelo e cinzento, mas o objectivo é fazer mais a pedido dos clientes.

Segundo a dupla, a ideia não é recriar os telemóveis antigos, mas “aprimorar” um iPhone, dando-lhe um teclado diferente e melhor do que os que conhecemos até agora. O da Clicks tem teclas redondas que, destaca Kevin Michaluk, dão “mais espaço e oferecem uma escrita mais confiável”, além do design mais apelativo.

“Acho que o resultado fala por si — um produto que parece uma extensão natural do iPhone e ao mesmo tempo tem uma aparência que se destaca”, afirmou em entrevista à Designboom.

Tal como qualquer capa, para a usarmos basta colocar o telemóvel no interior. O teclado fica na parte inferior do iPhone e, para quem tem o hábito de enviar mensagens ou fazer scroll até altas horas da noite, inclui uma luz para se verem os 36 botões dispostos na horizontal, como um teclado virtual.

A par disto, explica no vídeo de apresentação, atalhos como o CMD +H para procurar apps no ecrã principal ou CMD + Space para começar uma pesquisa, foram incorporados no teclado. A capa também tem uma entrada USB-C para que fique instantaneamente ligada ao telemóvel sem ligação bluetooth e não precisamos de a retirar para carregar o iPhone.

“O teclado virtual ocupa imenso espaço, espaço esse que é útil se estivermos a fazer um vídeo em directo ou escrever um texto longo num documento. Os teclados físicos permitem-nos trabalhar com o ecrã inteiro”, defendeu.

Os criadores já aceitam encomendas através do site e vão começar a enviá-las a partir de 1 de Fevereiro. Em relação ao preço, é mais caro do que uma simples capa de protecção: custa 127 euros.

A Clicks diz ainda que faz teclados por encomenda para iPhone 15 e 15 Pro Max. No futuro, esperam que a capa possa ser usada em telemóveis Android e é nisso que estão a trabalhar agora.