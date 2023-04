Mira Mobile Prize: estas fotografias foram todas tiradas com um telemóvel (mesmo)

O que as 60 fotografias distinguidas na 15.ª edição do concurso Mira Mobile Prize, em exposição no Mira Fórum, no Porto, até ao dia 3 de Junho, têm em comum é o facto de terem sido feitas com recurso ao smartphone. As várias centenas de fotografias submetidas à competição "vieram de todo o mundo", realça a organização do concurso, mas a presença portuguesa, nota, é "cada vez mais significativa".

A fotografia vencedora, da autoria do fotógrafo brasileiro radicado nos Estados Unidos Marco Prado, pertence a um conjunto de três imagens que são "um exemplo do que podemos designar também por fotografia expandida"; a sua obra "ousa abrir novos caminhos, novas expressões na fotografia", justifica o MIRA. "O português mais bem classificado é André Gigante, fotógrafo e artista plástico que, entre outras, realizou em 2022 uma exposição individual no Mira Fórum."

No ano em que o MIRA completa dez anos de existência, o número de fotografias em destaque pelo concurso aumentou de 50 para 60. E para além dessas, expostas nas paredes do Mira Fórum, há mais 150 a serem projectadas no mesmo espaço e as obras de cada elemento do júri, Andrea Bigiarini, António Fonseca, Gina Costa, Giulia Baita e Joanne Carter.