Marcelo assume que vetou a chamada lei “malandra” da Operação Influencer

Presidência da República tem sido questionada sobre o processo legislativo do diploma do Governo que é uma peça fundamental da Operação Influencer, mas remetia explicações para o Governo.

O Presidente da República assumiu nesta segunda-feira que vetou politicamente o decreto-lei do simplex dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria a 15 de Dezembro, devolvendo-o, no mesmo dia, à Presidência do Conselho de Ministros. Este é o diploma que o Ministério Público diz que teria a intenção de favorecer a empresa responsável pelo megaprojecto do data center em Sines, a Start Campus, e que nas escutas da operação Influencer era referido como sendo uma lei "malandra".