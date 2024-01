Marcelo aprova “simplex” sem norma que favoreceria Start Campus

O “simplex” dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria, que pretende acabar com exigências administrativas que o Governo considera desproporcionadas e que dificultavam o investimento nacional e estrangeiro, foi publicado esta segunda-feira em Diário da República, sem a norma que o Ministério Público diz que teria a intenção de favorecer a empresa responsável pelo megaprojecto de data centers em Sines, a Start Campus.

No recurso das medidas de coacção aplicadas aos cinco arguidos detidos na Operação Influencer, os procuradores identificavam uma norma que dizem que foi aprovada em Conselho de Ministros. Pelos comunicados daquele órgão percebe-se que tal ocorreu a 19 de Outubro passado.

Havia a expectativa de que esta alteração legislativa tivesse sido, entretanto, barrada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já que as suspeitas que recaíram sobre este diploma foram conhecidas quando o decreto-lei se encontrava a aguardar promulgação. Na passada quinta-feira, quando anunciou a promulgação deste diploma, a Presidência da República sugeria, num comunicado, que a norma alvo de suspeitas tinha caído.

A nota dava conta de que o Governo tinha “submetido uma nova versão” que reduzia “significativamente as questões mais controversas do diploma”, sem precisar mais nada. Agora confirma-se que a versão publicada exclui a norma suspeita. Marcelo tem recusado fazer qualquer tipo de comentário sobre este assunto.

Em causa estava a alteração do artigo 7, n.º 1, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), norma a que, sustentam os procuradores, tinha sido aditada uma alínea h). Esta permitia dispensar de licenciamento operações urbanísticas (em termos equiparáveis a obras da administração pública) promovidas por entidades privadas em parques industriais ou empresariais relativamente a projectos de Potencial lnteresse Nacional (PlN), como era o caso do megaprojecto dos data centers.

Ora a leitura do Decreto-lei n.º 10/2024, publicado esta segunda-feira, permite perceber que foi aditada uma alínea h) ao artigo 7, n. 1 do RJUE, mas não se aplica a projectos PIN, mas apenas a obras de construção e reabilitação em lares, creches e que integram a Bolsa de Alojamento Urgente, quando tenham financiamento público. Em princípio, as operações urbanísticas dependem de licença, comunicação prévia ou autorização de utilização. No entanto, em alguns casos, como os previstos no artigo 7, n.º 1, estas operações ficam isentas deste controlo prévio.