A economia “planificada” de Pedro Nuno Santos

Neste Soundbite há espaço para a análise ao Congresso do PS.

Identificando como “desafio” a “transformação estrutural da economia”, Pedro Nuno Santos disse no Congresso do PS que quer alterar o "perfil de especialização” da economia portuguesa. Para o conseguir, defende que, sem limitar ou constranger os investimentos do sector privado, cabe ao Estado “a obrigação de fazer escolhas quanto aos sectores e tecnologias a apoiar”. Neste Soundbite há espaço para a análise.

