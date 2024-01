Primeira-ministra francesa apresenta demissão, Macron prepara remodelação

A primeira-ministra de França, Elisabeth Borne, apresentou esta segunda-feira a demissão, menos de dois anos depois de ter aceitado chefiar o Governo francês. Segundo a imprensa francesa, a renúncia deve estar relacionada com uma remodelação no Governo do país, promovida pelo Presidente, Emmanuel Macron, para dar novo ímpeto à governação, e que será anunciada brevemente.

Gabriel Attal, actual ministro da Educação, e Sebastian Lecornu, ministro da Defesa, são os nomes apontados pelos media franceses como principais candidatos à sucessão. Com 34 e 37 anos respectivamente, um ou outro podem tornar-se o primeiro-ministro mais jovem de sempre em França. Bruno Le Maire (Finanças) e Julien Denormandie (Agricultura) são outras hipóteses em cima da mesa.

Na carta que endereçou ao Presidente a formalizar o pedido de demissão, vista pela AFP, Borne referiu a “vontade” do chefe de Estado de “nomear um novo primeiro-ministro” e defendeu que é “mais necessário que nunca continuar as reformas”. Segundo o Palácio do Eliseu, manter-se-á no cargo até ser nomeado um sucessor.

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

Numa mensagem publicada no X (antigo Twitter), Macron agradeceu a Borne pelo seu serviço “exemplar” e por ter implementado o projecto do Governo com “a coragem, o compromisso e a determinação das mulheres de Estado”.

A saída de cena de Borne acontece num período de enorme desgaste para o executivo e para o Presidente de França, à boleia do debate que culminou no endurecimento das leis de imigração – visto como uma cedência do Governo à extrema-direita –, no final do ano, e da aprovação da controversa reforma do sistema de pensões francês, em Março, por decreto presidencial, que provocou uma onda de protestos contra Macron.

Em ano de eleições para o Parlamento Europeu e numa altura em que a União Nacional, de Marine Le Pen, lidera as sondagens, com uma vantagem considerável sobre o Renascimento, de Macron, o Presidente francês procura dar um balão de oxigénio ao Governo.

Actualmente com 62 anos, Borne foi a segunda mulher a liderar um executivo em França. Com experiência acumulada em vários cargos ministeriais em governos do antigo República em Marcha (actual Renascimento) e como assessora de dirigentes do Partido Socialista, a primeira-ministra demissionária teve muitas dificuldades em fazer aprovar as leis do Presidente na Assembleia Nacional, uma vez que o partido centrista de Macron perdeu a maioria parlamentar nas legislativas de Junho de 2022.

Mathilde Panot, líder do grupo parlamentar da França Insubmissa, de esquerda, já veio prometer, através de uma mensagem publicada o X, a apresentação de uma moção de censura ao Governo remodelado por Macron se este não se submeter a uma moção de confiança na Assembleia.

Numa entrevista com o PÚBLICO, em Outubro de 2022, Elisabeth Borne criticou a França Insubmissa, da NUPES, na sequência do apoio da extrema-direita a uma moção de censura apresentada por aquela coligação de esquerdas.

“É muito chocante o que se passou. Alguns líderes da esquerda, nomeadamente d'A França Insubmissa, regozijaram-se de ter o apoio da União Nacional e o que mostra é que para esse partido de esquerda – eu não os coloco a todos no mesmo saco –, é que dentro da aliança NUPES há quem esteja disposto a tudo para fazer cair o Governo, incluindo abdicar dos seus valores”, atirou.