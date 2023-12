Filhos de imigrantes em França vão ter mais dificuldade para obter a nacionalidade francesa

A pouco mais de seis meses das eleições europeias, onde o tema da migração estará seguramente no topo da agenda, a França aprovou, ao final da noite de terça-feira, uma nova lei da migração mais dura que introduz, entre outras medidas, mais entraves à aquisição de nacionalidade francesa por parte dos filhos dos imigrantes em França.

A maratona negocial da reforma migratória, que a União Nacional de Marine Le Pen celebrou como uma “vitória ideológica” do seu partido, causou mossa dentro do partido do Presidente Emmanuel Macron, nomeadamente na ala mais ao centro que não se revê num pacote legislativo que tenta travar a subida da extrema-direita adoptando a sua política.

Segundo o Le Figaro, o ministro da Saúde, Aurélien Rousseau terá apresentado a demissão em protesto contra a aprovação da reforma, mas a primeira-ministra, Elisabeth Borne, não a terá aceitado. A primeira-ministra defendeu a legislação em declarações à France Inter, referindo que ia ao encontro aos receios das pessoas em relação às questões da migração e da segurança. “Fizemos o nosso trabalho, queríamos um texto com as medidas úteis que os nossos cidadãos pediam”, explicou, citada pela Reuters, “agora é avançar”.

Entre as regras mais duras agora aprovadas, com 349 votos a favor e 186 contra, inclui-se a imposição de quotas, a demora no acesso aos benefícios da segurança social e os entraves à atribuição da nacionalidade francesa para os filhos dos imigrantes. Tudo medidas que o Governo de Macron teve de incluir na legislação para conseguir os votos da antiga Frente Nacional, de Le Pen.

A principal força da oposição à esquerda, a França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon ainda tentou travar a reforma apresentando uma moção na Assembleia Nacional durante a noite de terça-feira, mas a mesma foi chumbada por 284 votos contra e apenas 155 a favor.

Na entrevista à France Inter, ao mesmo tempo que se mostrava satisfeita pelo dever cumprido, a primeira-ministra francesa admitia que algumas das medidas incluídas na legislação podem não ser constitucionais.

O diário Le Monde, num editorial que fala no título em “ruptura política e moral”, escreve que o Governo de Macron, para fazer passar a lei, concedeu tanto à direita que “algumas das medidas, dignas da União Nacional, põem em causa princípios republicanos fundamentais como a igualdade dos direitos sociais e do direito de solo”, isto é, da atribuição da nacionalidade francesa aos que nascem no país.

Emmanuel Macron, entretanto, vai esta quarta-feira à televisão, ao programa político CàVous, na France 5, para explicar a legislação aprovada e a posição do Governo. E a razão pela qual quis aprovar a todo o preço o projecto, mesmo com os custos de conceder demasiado à extrema-direita.

A guinada à direita de Macron é uma consequência directa da perda da maioria no Parlamento do seu partido, o Renascimento (a antiga A República em Marcha). Com apenas 170 deputados em 577 desde as eleições de Junho de 2022, o Renascimento tem o apoio dos grupos parlamentares Democrata e Horizontes, mas isso só lhe dá 251 votos num hemiciclo onde a oposição conta com 386 deputados – ou 298 sem os 88 deputados de Marine Le Pen.

Essa mesma viragem à direita é também um reflexo do que se vem passando um pouco por toda a Europa, onde a extrema-direita vem ganhando espaço à custa da exploração do tema e empurrando os partidos conservadores cada vez mais para terrenos mais extremistas.

Como escreve o Le Monde, “em quarenta anos do debate político francês sobre o tema da imigração, raramente um governo demonstrou um tal grau de compromisso com as forças que prosperam com a designação do estrangeiro como bode expiatório”.